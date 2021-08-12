Постраждала дістала страшні опіки тулуба, кінцівки та дихальних шляхів.

В селі Наталівка Запорізької області 51-річна жінка облила себе бензином та підпалила.

Про це повідомляється у Facebook запорізького Центра екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Рятувати жінку прибули фельдшерська та реанімаційна бригади. Постраждала дістала опіки тулуба, кінцівок ІІ-ІІІ ступеня (90%) та опік верхніх дихальних шляхів. Її госпіталізували до лікарні в Запоріжжі.

Раніше біля села Жидичин у Волинській області на березі водойми місцеві рибалки знайшли спалене авто. У ньому було тіло людини. Правоохоронці встановили, що чоловік скоїв самоспалення.

Загиблий сам себе вбив, оскільки двері його авто були закриті зсередини, а поруч з останками стояла каністра з бензином.

За словами місцевих жителів села Жидичин, раніше чоловіка кинула дружина та син. Крім того, у нього горів будинок, сусіди допомогли йому його відновити.

Один зі знайомих покійного розповів, що чоловік був у депресії, він важко переживав розлуку з дружиною і сином, а також зловживав алкоголем.

Староста села Галина Матвіюк позитивно висловлюється про покійного. Вона каже, що чоловік був порядним та працьовитим: "Він тримав худобу, собак розводив, коней, ніяких скарг на нього не надходило ніколи".

Автор: Дмитро Захаров