За словами знайомих, загиблий був у депресії.

Біля села Жидичин у Волинській області на березі водойми місцеві рибалки знайшли спалене авто. У ньому було тіло людини.

Як пише 12kanal.com, правоохоронці встановили, що чоловік скоїв самоспалення.

Зазначається, що загиблий сам себе вбив, оскільки двері його авто були закриті зсередини, а поруч з останками стояла каністра з бензином.

За даним фактом порушено кримінальне провадження.

Читайте такожУ Дніпрі пацієнтка з раком та коронавірусом викинулася з вікна - ЗМІЗа словами місцевих жителів села Жидичин, раніше чоловіка кинула дружина та син. Крім того, у нього горів будинок, сусіди допомогли йому його відновити.

Один зі знайомих покійного розповів, що чоловік був у депресії, він важко переживав розлуку з дружиною і сином, а також зловживав алкоголем.

Староста села Галина Матвіюк позитивно висловлюється про покійного. Вона каже, що чоловік був порядним та працьовитим: «Він тримав худобу, собак розводив, коней, ніяких скарг на нього не надходило ніколи».

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Автор: Катерина Шварц