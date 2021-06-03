Біля села Жидичин у Волинській області на березі водойми місцеві рибалки знайшли спалене авто. У ньому було тіло людини.
Як пише 12kanal.com, правоохоронці встановили, що чоловік скоїв самоспалення.
Зазначається, що загиблий сам себе вбив, оскільки двері його авто були закриті зсередини, а поруч з останками стояла каністра з бензином.
За даним фактом порушено кримінальне провадження.
Читайте такожУ Дніпрі пацієнтка з раком та коронавірусом викинулася з вікна - ЗМІЗа словами місцевих жителів села Жидичин, раніше чоловіка кинула дружина та син. Крім того, у нього горів будинок, сусіди допомогли йому його відновити.
Один зі знайомих покійного розповів, що чоловік був у депресії, він важко переживав розлуку з дружиною і сином, а також зловживав алкоголем.
Староста села Галина Матвіюк позитивно висловлюється про покійного. Вона каже, що чоловік був порядним та працьовитим: «Він тримав худобу, собак розводив, коней, ніяких скарг на нього не надходило ніколи».
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