Попередньо, загибла була громадянкою Азербайджану

Жахливий випадок стався в Харкові. Дівчина випала з вікна дев'ятого поверху, коли мила вікна.

Про це повідомляє Telegram-канал "Труха Харків".

Трагедія сталася 21 листопада на вулиці Гвардійців Широнінців 14. Тіло 24-річної дівчини виявили біля четвертого під'їзду багатоповерхівки

Попередньо, загибла була громадянкою Азербайджану. Вона мила вікна і посковзнулася, в результаті чого і впала. Прибулі медики лише констатували смерть.

Читайте такожУ Києві жорстко провчили підлітків, які нищили орендний самокат (відео)"На Гвардійців Широнінців 14, труп біля 4-го під'їзду. З 9 поверху випала 24-річна азербайджанка. Мила вікна та зірвалася. Швидка поїхала, чекають судмедекспертів", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Дніпрі 17 листопада в обласну клінічну лікарню доставили хлопця у віці 17 років, у нього були порізані шия і живіт.

За попередніми відомостями, хлопець сам зробив собі укол інсуліну, порізав живіт і шию, а потім вистрибнув з вікна, розташованого на другому поверсі будівлі.

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Автор: Анастасія Горбачова