У потерпілого діагностували струс мозку, з'ясували журналісти.

У Дніпрі в середу, 17 листопада, в обласну клінічну лікарню доставили хлопця у віці 17 років, у нього були порізані шия та живіт.

Підліток зараз у реанімації, пише "Інформатор" з посиланням на відомості директора лікарні Олексія Власова.

За попередніми відомостями, хлопець сам зробив собі укол інсуліну, порізав живіт та шию, а потім вистрибнув з вікна, розташованого на другому поверсі будівлі.

Читайте такожБатьки залишили вдома з братом: 4-річний хлопчик випав з вікна та вижив (відео)Підліток отримав струс мозку. На землі його побачили перехожі й викликали швидку допомогу.

Власова додав, що на ранок 18 листопада стан госпіталізованого оцінювали як середнього ступеня тяжкості.

"...Він знаходиться у відділенні інтенсивної терапії, всю необхідну допомогу йому вже надали, на цей час його життю нічого не загрожує", – додав співрозмовник.

Раніше схожий інцидент стався в Кропивницькому – 13-річний хлопчик впав з сьомого поверху недобудованої будівлі й отримав травму голови та грудної клітини.

За непідтвердженими даними, дитина впала з недобудови під час гри з друзями.

Журналісти з'ясували, що друзі після інциденту втекли, а постраждалого через кілька годин після падіння знайшла його мати й викликала медиків та копів.

Автор: Екатерина Присяжнюк