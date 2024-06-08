Жінка каже, що працівники ТЦК порушували закон і погрожували її чоловіку насильством.

Мешканка Києва звинуватила працівників ТЦК у викраденні її чоловіка, коли родина разом з маленькими дітьми приїхала на відпочинок до Закарпаття. Свою історію жінка на ім’я Оксана Сом виклала у Фейсбуці.

Жінка розповідає, що разом з чоловіком, двома дітьми (7 і 4 років), мамою (68 років) та племінницею (7 років) приїхали на Закарпаття поїздом "Київ-Солотвино". Чоловіка одразу затримали співробітники прикордонної служби ʼʼза перебування в 5-кілометровій прикордонній зоні без належного документаʼʼ.

Чоловіка тримали в прикордонному пункті кілька годин, а потім направили до Хустського ТЦК "із застосуванням фізичного та психологічного тиску". Адвоката у військкомат не пустили.

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"В РТЦК міста Хуст замість телефона йому видали номерок і близько 72 годин він перебував у підвалі, де вони тримають всіх. В підвалі холодно, чоловіка як затримали в шортах і футболці, так він там і сидів. Наверх виводили тільки поїсти і покурити", – пише жінка.

Оксана стверджує, що військово-лікарську комісію її чоловік пройшов за 30 хвилин – без кардіограми і рентгену. У проханні пройти ВЛК за місцем проживання чоловіку відмовили

"Підписувати висновок теж зобовʼязували силою — чоловік бачив як били попереднього кандидата, тож йому загрожували тим же", – стверджує жінка.

Наразі чоловіка Оксани вже відправили на навчання в Одесу.

У Хустському РТЦК на момент цієї публікації не робили публічних заяв щодо викладеної історії.

Скандали довкола роботи ТЦК

Як писав УНІАН, наприкінці травня у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на Житомирщині у військовозобов'язаного стався напад епілепсії. Він помер у лікарні. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань.

Також ми розповідали, що в Чернівцях побилися працівник ТЦК і цивільний чоловік. Обидва звинувачують в нападі протилежну сторону. Тепер у справі буде розбиратися поліція.

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