Було призначено службове розслідування.

У мережі 22 травня з’явилося відео скандалу між цивільними та людьми у військовій формі з у Харкові. Поруч з представниками ТЦК були присутні працівники поліції.

У місцевому ТЦК та СП заявили, що цивільні провокували напади на військових. Зокрема, конфлікт розпочався через "застосування декількома громадянами, які мали ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння, фізичної сили проти військовослужбовців".

Ці атаки супроводжувались брутальною лайкою та образами гідності військових. При цьому у соцмережах поширюють лише фрагмент відео щодо ситуації й напади на військових туди не потрапили.

"У результаті нападу поки не встановлених осіб постраждав солдат роти охорони, якому були завдані тілесні ушкодження. Зокрема, накладені шви на забійну рану у районі вилиці. У ТЦК та СП цей військовослужбовець проходить службу після важкого поранення, якого він зазнав у лютому 2023 року під час захисту Батьківщини", - наголошується у повідомленні.

У відомстві сподіваються, що цьому інциденту, який стався у присутності поліцейських буде оперативно надано відповідну правову оцінку.

У ТЦК засудили дії військових, які піддалися на провокування з боку осіб з неадекватною поведінкою. Зокрема, стверджується, що працівники не мали, попри агресивну провокацію, вступати у суперечку та фізичне протистояння. У зв'язку з цим призначили службове розслідування, за результатами якого вживуть відповідних дисциплінарних заходів.

Скандали з ТЦК

На жаль, випадки перевищення повноважень з боку працівників ТЦК щодо українців - тепер не рідкість. Доволі часто стаються ситуації, коли уповноважені особи намагаються дати українцям повістку, застосовуючи насилля.

Так, у мережі потрапило відео, де чоловіка у Чернівцях прикладами автоматів почали бити посеред вулиці.

Згодом у лютому на Київщині 55-річного українця серед дня жорстоко побили невідомі особи на очах дружини після того, як їхню машину зупинили представники ТЦК. Останні за цим спостерігали разом з поліціянтом.

У квітні громадській організації "Порятунок тварин Харків" поскаржилися на дії працівників поліції та львівського обласного ТЦК та СП, які затримали волонтера.

Пізніше в Одесі чоловіка силоміць заштовхали у "бусик". В Одеському обласному Територіальному центрі комплектування заявили, що чоловік раніше втік з медичного огляду військово-лікарської комісії.

Вас також можуть зацікавити новини: