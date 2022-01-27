За словами Юлії Яцик, командири Артемія Рябчука стали називати його "стукачем", коли він повідомив про нестатутні відносини між солдатами.

Мотивом вбивства сьогодні, 27 січня, у Дніпрі рано вранці нацгвардійцем Артемієм Рябчуком 5-х своїх товаришів по службі могла бути помста за образи з боку командирів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє народний депутат Юлія Яцик.

"Попередня інформація по нацгвардійцю. Два місяці тому він попередив бійку між солдатами. Повідомив керівництву. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" та почали з нього знущатися. Він спеціально чекав два місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує", - написала вона.

Звичайно, додала депутат, це не виправдовує поведінку нацгвардійця. "Однак, невжиття керівництвом жодних заходів реагування на цю подію може бути підставою для притягнення до відповідальності і інших службових осіб", - сказано у дописі.

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Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришам по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 - отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. ДБР відкрило кримінальне провадження.

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