Президент заявив, що кадрові висновки повинні бути зроблені негайно.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував розстріл військовослужбовців у Дніпрі. Зокрема, він висловив співчуття сім’ям загиблих.

Реакція президента з’явилася у його Telegram-каналі.

"Зранку маємо жахливі новини з Дніпра. П'ятеро загиблих, за життя поранених борються лікарі. Будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв цього страшного злочину, має бути надана невідкладно. Щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних" - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що вбивцю вже затримано. Зеленський очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину.

"Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, – усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені найближчим часом", - додав президент.

Розстріл військових на заводі "Южмаш" у Дніпрі - що відомо

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 - отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. ДБР відкрило кримінальне провадження.

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