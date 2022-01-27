Антон Геращенко вказав, що одна з постраждалих втратила близько трьох літрів крові.

Постраждалі під час бійні на "Південмаші" в Дніпрі перебувають у важкому стані. За їх життя борються хірурги в лікарні імені Мечникова.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко у Facebook.

"Якою ж треба бути мерзотою, щоб випустити з кулі впритул у 22-річну дівчину-військову Національної гвардії?! Дівчина отримала поранення в коліно в плече і найважче в живіт. Зараз хірурги лікарні Мечникова борються за її життя. Вона втратила більше трьох літрів крові", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що один хлопець отримав поранення в черевну порожнину і теж у важкому стані. За його словами, життя ще двох поранених поза небезпекою, вони госпіталізовані.

Геращенко уточнив, що ще одного потерпілого доставили в 16 міську лікарню. У нього поранення в груди, в стегно і в плече, він у важкому стані.

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Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришам по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 - отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. ДБР відкрило кримінальне провадження.

У Міністерстві внутрішніх справ України показали фото строковика, який влаштував у Дніпрі розстріл солдатів. Підозрюваного звуть Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. Відомо, що він з Ізмаїла Одеської області. На службі з осені 2021 року, а до цього працював на складі і має професійну технічну освіту.

В мережі оприлюднили їхні імена - чотирьох військовослужбовців Національної гвардії та цивільної дівчини.

Станом на 10:00 міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що підозрюваного затримали.

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