Потерпілий стверджує, що у 2020 році у нападі на нього брав участь капітан олімпійської збірної України з боксу.

Міністерство внутрішніх справ України вживе заходів для притягнення до відповідальності зловмисників, які у 2020 році в селищі Великодолинське побили Романа Варшанідзе - головного редактора видання «Альтернатива Орг." (місто Овідіополь Одеської обл.).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Одесі заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час перших регіональних громадських слухань з питань безпеки журналістів.

"Зі свого боку ми зробимо все можливе...", - сказав Геращенко після звернення до нього Варшанідзе.

Зокрема, журналіст повідомив, що напад на нього було скоєно ще восени 2020 року, але винний досі не покараний. При цьому, як стверджує потерпілий, правоохоронцям відома особа зловмисника.

Читайте такожСуд заарештував "голосіївського" стрілка, який поранив поліцейського та ще двох осіб«У нападі на мене брав участь капітан олімпійської збірної України з боксу Микола Буценко", - акцентував Варшанідзе. Журналіст стверджує, що справа гальмується у зв'язку з тим, що боксер перебуває під заступництвом, в тому числі керівника Управління СБУ в Одеській області.

Як уточнив Варшанідзе кореспонденту УНІАН, напад стався в селищі Великодолинське, куди він приїхав на зустріч з кандидатом на пост голови Великодолинської селищної ради Юрієм Нікітінським - представником ОПЗЖ.

"Нам не давали працювати, виштовхували... спочатку було дві людини (які напали на журналіста - УНІАН), потім підійшов третій і вдарив мене... це був Буценко", - розповів журналіст.

У вищеназваних громадських слуханнях також взяли участь голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, начальник Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції Євген Макаров, ряд місцевих журналістів, які ставали жертвами нападів під час виконання своїх професійних обов'язків.

Як зазначив Томіленко, Одеський регіон - у лідерах країни за кількістю злочинів, скоєних проти представників ЗМІ.

За словами Томіленка, з 2017 року в Одесі та Одеській області зафіксовано 40 фактів тиску, нападу на представників ЗМІ. Зокрема, мова про побиття, псування і знищення майна (підпали) та інше.

При цьому, як підкреслив голова Національної спілки журналістів, організація не робить відмінностей між представниками ЗМІ, незалежно від його власника або політичних поглядів потерпілих.

Що сталося

18 жовтня 2020 року в Овідіопольському районі Одеської області зловмисники побили головного редактора місцевого ЗМІ "Альтернатива Орг." Романа Варшанідзе, який приїхав на зустріч виборців з кандидатом на пост голови Великодолинської селищної ради. За даними поліції, під час зйомок репортажу троє невідомих завдали Варшанідзе тілесні ушкодження у вигляді ударів м'яких тканин і струсу мозку. Потерпілого доставили в лікарню.

Було відкрито провадження за ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу України.

Сам потерпілий заявив, що на нього напали представники політсили ОПЗЖ у Великодолинському на вул. Новоселів, куди він приїхав на зустріч з кандидатом на пост голови Великодолинської селищної ради Юрієм Нікітінським.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова