Дідусь повідомив поліції, що виявив свого онука втопленим у водоймі.

У Чернівецькій області 4-річний хлопчик потонув у ставку поблизу своєї домівки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції, трагедія сталася сьогодні у селі Нові Бросківці Чернівецького району.

Зокрема, до поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що поблизу свого помешкання у ставку знайшов тіло свого онука, який потонув.

Чоловік також сказав, що сьогодні ввечері він приїхав на тракторі додому і помітив свого онука, який грався на подвір’ї. Коли чоловік припаркував свій транспортний засіб та прийшов до помешкання, хлопчика уже не було. Родичі одразу кинулися на пошуки малолітньої дитини.

Читайте такожУ Дніпрі чоловік вбив знайому і сховав її тіло в колодязіПротягом десяти хвилин дідусь знайшов та витяг тіло свого онука, який потонув у ставку неподалік будинку.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) з приміткою "Нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

Правоохоронці направили тіло для проведення судово-медичної експертизи.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Микола Кобилюк