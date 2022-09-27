Поплічник агресорів поширював прокремлівську пропаганду, виправдовував ворожі дії окупантів і планував приєднатися до загону особливого призначення росгвардії.

На Черкащині Служба безпеки України викрила прихильника РФ, який планував приєднатися до бойового підрозділу "кадирівців".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як зазначається, поплічник агресорів поширював прокремлівську пропаганду, виправдовував ворожі дії окупантів і планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення "ахмат" (більше відомого як ОМОН) росгвардії у Чеченській республіці.

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"Для цього він намагався встановити контакти з представниками російських спецслужб і отримати від них завдання – проводити підривну діяльність на території регіону. За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Сєвєродонецька, який у липні цього року переїхав до Черкаської області під виглядом переселенця зі сходу. Встановлено, що він часто висловлювався серед місцевих жителів на підтримку вторгнення РФ і виправдовував ракетні удари по українських містах та інші воєнні злочини загарбників", - сказано у повідомленні.

Співробітники СБУ запобігли злочинним намірам фігуранта. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Так звані "кадирівці" почали заходити на територію України в перші дні широкомасштабного військового вторгнення росії. За даними розвідки, основним їхнім завданням було залякування та геноцид Українців. Перебуваючи в другому ешелоні наступу, вони займалися обшуками помешкань, знущаннями із заручників та мирних мешканців, грабунками та розбоєм.

Після того як російські війська почали зазнавати перших масштабних втрат, "кадирівцям" наказали зупиняти підрозділи окупантів що відступали та показово розстрілювати тих що відмовлялися воювати.

Як заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, "кадирівці" – дуже слабкі воїни, які не вміють і не хочуть воювати. До активних контрнаступальних дій ЗСУ вони грабували цивільних в окупованих селах на півдні України.

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