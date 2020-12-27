Правопорушнику загрожує до шести років позбавлення волі.

У Черкаській області затримали чоловіка, який здійснив неправдиве повідомлення про замінування відділу поліції в Смілі.

Читайте такожПід Києвом чоловік вимагав розшукати дівчину, погрожуючи поліції підривом будівлі (фото)Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

"24 грудня близько 21:00 на лінію 102 надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що він замінував приміщення Смілянського відділу поліції. Вибухотехніки та кінологи обстежили приміщення та прилеглу територію. В ході перевірки правоохоронці ніяких небезпечних предметів не виявили", - йдеться в повідомленні.

Особою, яка здійснила неправдиве повідомлення про замінування, виявився 58-річний житель села Ротмістрівка, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"Мобільний телефон, з якого був здійснений дзвінок, поліцейські вилучили. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.

Вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від двох до шести років.

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Автор: Юлія Петриченко