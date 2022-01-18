Підозрюваному загрожує покарання від 15 років до довічного ув'язнення.

На Чернігівщині судитимуть 25-річного чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчинки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Прилуцькій окружній прокуратурі Чернігівської області.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 25-річного мешканця Ічнянської ОТГ Прилуцького району, якого обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 та ч. 6 ст. 152 КК України - зґвалтування малолітньої дитини.

Встановлено, що обвинувачений, використовуючи безпорадний стан дитини, усвідомлюючи її малолітній вік та використовуючи свою фізичну перевагу упродовж липня - вересня 2021 року тричі вступив у статеві зносини з 13-річною дівчинкою.

Читайте такожПогрожували закопати і згвалтували: подробиці нападу на підлітка під ЗапоріжжямСудовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься Ічнянським районним судом. Санкція інкримінованої підозрюваному статі передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічного позбавлення волі.

Як раніше повідомляв УНІАН, пенсіонера з Волинської області судитимуть за неодноразове зґвалтування семирічної дівчинки. За даними слідства, з червня по серпень 2021 року 63-річний пенсіонер неодноразово глумився над дитиною в себе в гаражі.

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