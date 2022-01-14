Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Пенсіонера з Волинської області судитимуть за неодноразове зґвалтування 7-річної дівчинки.

Про це повідомляють у прес-службі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, з червня по серпень 2021 року 63-річний пенсіонер неодноразово глумився над дитиною в себе в гаражі.

Володимир-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про зґвалтування 7-річної дівчинки та вчинення щодо неї розпусних дій (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України) жителем селища Благодатне.

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Раніше повідомлялося, що у Дніпрі перехожі влаштували "самосуд" над нетверезим підлітком, який чіплявся до 12-річної дівчинки.

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