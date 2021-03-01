На Чернігівщині затримали таксиста, який вбив пасажира ножем та заховав тіло в засніженому лісі.
Про це повідомляє прес-служба Поліції Чернігівської області.
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Як повідомляється, до правоохоронців звернулась жінка з проханням знайти її 41-річного чоловіка. За словами заявниці, 25 лютого близько опівночі той сів в таксі біля будинку товариша та мав поїхати додому, але зник у невідомому напрямку.
Правоохоронці встановили, що о пів на першу годину ночі між таксистом та пасажиром виник конфлікт. Водій вбив клієнта, а знаряддя злочину — ніж — викинув.
"Усвідомивши скоєне, на своєму автомобілі ВАЗ 2110 таксист вивіз тіло в лісосмугу за 10 кілометрів від місця скоєння злочину та заховав його у снігу. Утім, у скоєному він зізнався лише коли поліцейські знайшли беззаперечні докази його вини", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські вже провели обшуки в машині та виявили низку слідів, що свідчать про скоєння злочину.
Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Як повідомляється, підозрюваний раніше був судимий за вбивство, а також за вирощування та зберігання наркотиків.
Чоловікові загрожує позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.
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