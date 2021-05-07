Він змушував дівчинку дивитися порно та неодноразово вчиняв щодо неповнолітньої насильницькі дії.

Житель Дніпропетровської області, який відкрив дитячий будинок, кілька років ґвалтував свою неповнолітню вихованку.

За інформацією прес-служби обласної прокуратури, 52-річний житель Великомихайлівки Покровського району разом із колишньою дружиною створив дитячий будинок сімейного типу, а влітку 2019 року почав розбещувати одну зі своїх вихованок.

Читайте такожУ Києві поліція посеред вулиці пограбувала чоловіка, який впав із самоката (відео)Він змушував 13-річну дівчину дивитися порнографічні відеоролики, а згодом й неодноразово вчиняв щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.

"Крім цього, під час обшуку будинку підозрюваного правоохоронними органами виявлено та вилучено обріз мисливської рушниці, яку останній придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу", - зазначили в поліції.

Обвинувальний акт щодо чоловіка передали до суду. Його звинувачують у злочинах, передбачених ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 та ч. 1 ст. 263 КК України - вчинення дій сексуального характеру, сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, розбещення неповнолітньої та зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

Чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.

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Автор: Катерина Комолова