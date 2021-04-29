28 квітня до рятувальної служби надійшло повідомлення, що біля села Девладово Софіївського району Дніпропетровської області в полі виявили підозрілі предмети.
На виїхала група для здійснення піротехнічних робіт, повідомляє прес-служба ДСНС Дніпропетровської області.
При обстеженні території було виявлено 150 протитанкових мін ТМі-42. Повідомляється, що боєприпаси буде знищено групою піротехнічних робіт ГУ ДСНС області 29 квітня.
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