Боєприпаси буде знищено групою піротехнічних робіт ДСНС.

28 квітня до рятувальної служби надійшло повідомлення, що біля села Девладово Софіївського району Дніпропетровської області в полі виявили підозрілі предмети.

На виїхала група для здійснення піротехнічних робіт, повідомляє прес-служба ДСНС Дніпропетровської області.

При обстеженні території було виявлено 150 протитанкових мін ТМі-42. Повідомляється, що боєприпаси буде знищено групою піротехнічних робіт ГУ ДСНС області 29 квітня.

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Автор: Олег Давигора