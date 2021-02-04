Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Вдень 4 лютого у результаті ДТП на автодорозі «Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук» в селищі Печеніги Харківської області до приїзду медиків загинув 63-річний водій легковика.

Читайте такожУ Запоріжжі маршрутка врізалася в електроопору, постраждали 14 осіб (фото, відео)Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

На місці поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля «Nissan Almera» не впорався з керуванням та врізався у вантажівку «DAF», яка стояла на узбіччі дороги у зустрічному напрямку.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Автор: Катерина Шварц