ДТП на Харківщині / фото hk.npu.gov.ua
Вдень 4 лютого у результаті ДТП на автодорозі «Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук» в селищі Печеніги Харківської області до приїзду медиків загинув 63-річний водій легковика.
Читайте такожУ Запоріжжі маршрутка врізалася в електроопору, постраждали 14 осіб (фото, відео)Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
На місці поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля «Nissan Almera» не впорався з керуванням та врізався у вантажівку «DAF», яка стояла на узбіччі дороги у зустрічному напрямку.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
ДТП на Харківщині / фото hk.npu.gov.ua
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