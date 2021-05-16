Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Чугуївському районі Харківської області за участі вантажівки загинули дві людини.
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Як повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області, аварія сталася 15 травня вдень на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський».
Попередньо встановлено, що автомобіль «ВАЗ-21063», під керуванням 54-річного водія, їхав з Харкова в напрямку Чугуєва. Під час руху водій легковика допустив зіткнення з вантажним автомобілем Opel Movano, який повільно рухався в попутному напрямку. Внаслідок ДТП водій і 48-річна пасажирка ВАЗу померли на місці. Зі слів родичів загиблого, чоловік раніше переніс інсульт і втрачав свідомість.
За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.
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