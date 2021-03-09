На Харківщині внаслідок перекидання мікроавтобуса одна людина загинула, ще вісьмох госпіталізовано.
Як повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області, інформація про ДТП надійшла до рятувальників 9 березня о 05:40.
Зазначається, що в Ізюмському районі на 633 км траси Київ-Харків-Довжанський, біля с. Кам’янка, мікроавтобус «Рено Трафік» допустив з’їзд у кювет з послідуючим перекиданням.
За даними ДСНС, всього у автомобілі перебували 9 осіб (8 пасажирів та водій).
«Внаслідок ДТП загинула 1 особа (пасажир), постраждало 8 осіб (у тому числі – водій), яких з різними ступенями тяжкості госпіталізовано до Ізюмської районної лікарні», - йдеться у повідомленні.
Силами ДСНС було вилучено тіло загиблого та постраждалого.
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