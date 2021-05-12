Чоловік навмисно задув щілину в будинку, де знаходилась кішка та п'ятеро кошенят. Поліція розпочала кримінальне провадження.

На Харківщині поліцейські викрили чоловіка у жорстокому поводженні з тваринами. Він навмисно задув монтажною піною кішку з кошенятами.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіція Харківської області.

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Як повідомляється, до відділу поліції надійшло повідомлення від 72-річної жительки міста Валки про те, що між нею та сусідом відбувається сварка.

На місці події правоохоронці встановили, що 65-річний чоловік навмисно задув монтажною піною щілину в будинку, де знаходилися кішка та п'ятеро кошенят.

За даними ЗМІ, кішку та трьох кошенят вдалося врятувати, двоє померли.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

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Автор: Катерина Лиманська