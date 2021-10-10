Загиблі - 62-річна господарка оселі та її 31-річний син.

На Харківщині вночі під час гасіння пожежі у приватному домоволодінні виявили тіла двох людей.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу у приватному будинку на вул. Осинівській, 29 у місті Чугуїв Харківської області надійшло 10 жовтня о 04:51.

Зазначається, що про подію сповістили сусіди, котрі побачили, як всередині будинку вже палали житлові кімнати.

На момент прибуття пожежних підрозділів будинок площею 80 кв.м. горів весь, його дерев’яне перекриття зруйнувалось. О 05:35 пожежу локалізували, о 07:00 повністю ліквідували.

"Під час розбору та проливання обгорілих зруйнованих конструкцій будинку виявили тіла двох загиблих осіб. Ними виявились 62-річна господарка оселі та її 31-річний син", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у місті Біла Церква Київської області сталася пожежа в лікарні, загинула одна людина, ще одна постраждала.

Займання виникло в понеділок вранці, 4 жовтня, в палаті на другому поверсі двоповерхової будівлі лікарні.

Підрозділи ДСНС спільно з медперсоналом евакуювали 13 хворих. До гасіння пожежі залучалися 25 осіб та п'ять одиниць техніки.

Пожежа могла виникнути через обігрівач. Правоохоронці відкрили справу за фактом події.

Автор: Інна Андаліцька