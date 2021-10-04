У місті Біла Церква Київської області сталася пожежа в лікарні, загинула одна людина, ще одна постраждала.
Про це повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Займання виникло в понеділок вранці, 4 жовтня, в палаті на другому поверсі двоповерхової будівлі лікарні.
Підрозділи ДСНС спільно з медперсоналом евакуювали 13 хворих.
До гасіння пожежі залучалися 25 осіб та п'ять одиниць техніки.
Нагадаємо, в середині березня у Києві була пожежа в міській клінічній лікарні №1, яка знаходиться за адресою Харківське шосе, 121. Пожежа сталася на третьому поверсі будівлі, на якому знаходилося реанімаційне відділення.
У київській лікарні горіла кімната сестри-господині, вогонь охопив площу близько 15 квадратних метрів. Пізніше стало відомо, що загорілося господарське обладнання та постільна білизна.
В результаті загоряння у будівлі ніхто не загинув й не постраждав.
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