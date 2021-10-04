Смертельна пожежа трапилася в понеділок вранці у Білій Церкві.

У місті Біла Церква Київської області сталася пожежа в лікарні, загинула одна людина, ще одна постраждала.

Про це повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Займання виникло в понеділок вранці, 4 жовтня, в палаті на другому поверсі двоповерхової будівлі лікарні.

Підрозділи ДСНС спільно з медперсоналом евакуювали 13 хворих.

До гасіння пожежі залучалися 25 осіб та п'ять одиниць техніки.

Нагадаємо, в середині березня у Києві була пожежа в міській клінічній лікарні №1, яка знаходиться за адресою Харківське шосе, 121. Пожежа сталася на третьому поверсі будівлі, на якому знаходилося реанімаційне відділення.

У київській лікарні горіла кімната сестри-господині, вогонь охопив площу близько 15 квадратних метрів. Пізніше стало відомо, що загорілося господарське обладнання та постільна білизна.

В результаті загоряння у будівлі ніхто не загинув й не постраждав.

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Автори: Вікторія Токарєва, Екатерина Присяжнюк