Невелику пожежу в Дніпрі, яка стала смертельною, ліквідували не рятувальники, а сусіди.

У суботу, 2 жовтня, в Самарському районі Дніпра сталася пожежа в одному з будинків, розташованих на території садового товариства "Енергетик", загинули дві людини.

Трагедія сталася на вул. Чехова, йдеться на сторінці Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області в Facebook.

Читайте такожЗгорів дім, знищені три авто та чоловік у вкрай важкому стані: у Києві сталася вогняна НП (фото)У відомстві зазначили, що вогонь охопив лише 1 квадратний метр, і забрав життя двох чоловіків.

"До прибуття підрозділів ДСНС…, сусіди винесли з помешкання двох непритомних чоловіків та самостійно ліквідували займання", – йдеться у повідомленні.

Медики, які приїхали на місце події, не змогли врятувати постраждалих і лише констатували смерть.

Раніше схожа трагедія сталася в Києві на території Русанівських садів. Журналісти дізналися, що на вул. Садовій чоловік згорів живцем у власному будинку після того, як його батько увімкнув згасле світло на щитовій.

Батько загиблого встиг вибігти з будинку, який палав, а його дружину рятували сусіди.

Автор: Екатерина Присяжнюк