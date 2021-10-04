Правоохоронці відкрили кримінальну справу за даним фактом.

Смертельна пожежа в лікарні Білої Церкви могла виникнути через обігрівач. Правоохоронці відкрили справу за фактом події.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Київської області.

"За попередньою інформацією, пожежа у відділенні стаціонару викликала включений обігрівач в одній з палат", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що від обігрівача загорівся матрац одного з пацієнтів.

Крім того, в поліції зазначили, що всіх пацієнтів евакуювали, але 74-річна жінка, яка лікувалася після інфаркту, померла на вулиці.

У свою чергу Білоцерківська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 270 "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, у місті Біла Церква Київської області сталася пожежа в лікарні, загинула одна людина, ще одна постраждала.

Займання виникло в понеділок вранці, 4 жовтня, в палаті на другому поверсі двоповерхової будівлі лікарні.

Підрозділи ДСНС спільно з медперсоналом евакуювали 13 хворих. До гасіння пожежі залучалися 25 осіб та п'ять одиниць техніки.

Автор: Анастасія Горбачова