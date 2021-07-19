Один з водіїв через деякий час помер у лікарні.

На Харківщині сталася дорожньо-транспортна пригода з п'ятьма постраждалими. Серед потерпілих дворічна дитина.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області.

На автодорозі Піщанка-Карлівка-Полтава зіткнулися автомобіль "Renault Sandero" під керуванням чоловіка 1996 року народження та легковик "Dacia Logan", за кермом якого перебував 48-річний водій.

До медзакладів госпіталізували обох водіїв та трьох пасажирок автівки "Dacia Logan" 46, 20 та 2 років. Водій "Renault Sandero" через деякий час помер у лікарні.

Читайте такожУ Києві жінка за кермом здаючи задом протаранила будку паркувальника біля ТРЦ (фото)Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська