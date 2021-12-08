Дитина загинула сьогодні в одному з міст, поділилась фельдшер медичної бригади швидкої.

У Чернівецькій області 10-місячний хлопчик загинув удома в колясці внаслідок отруєння чадним газом.

Як повідомила кореспонденту УНІАН фельдшер медичної бригади швидкої допомоги Інна Паскар, трагедія сталася ввечері 8 грудня в місті Сторожинець.

За її даними, батьки залишили 10-місяну дитину у будинку, за нею доглядав старший 2-річний брат. Хлопчик розпалив вогонь посеред будинку. Внаслідок пожежі немовля у колясці вчаділо, а старший брат втік до коридору.

Читайте такожНа Полтавщині у ванні втопилася однорічна дитинаМедик додала, що після прибуття швидкої допомоги на місце пригоди бригада проводила базові реанімаційні заходи, які були безуспішними.

Разом з тим, медики госпіталізували 2-річного хлопчика, який надихався чадним газом.

Раніше стало відомо, що у Шевченківському районі Києва в одному з приватних будинків були знайдені мертвими чоловік та жінка, 1974 та 1982 року народження. Можлива причина загибелі людей – отруєння чадним газом.

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Автор: Микола Кобилюк