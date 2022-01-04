Попередня причина смерті сім'ї - отруєння чадним газом.

В Одеській області в дачному будинку виявлені мертвими п'ятеро осіб, у тому числі троє малолітніх дітей.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Відзначається, що 41-річного чоловіка, трьох дітей у віці п'яти, семи і дев'яти років і їхню 71-річну бабусю виявили в дачному будинку в Надлиманському масиві.

"До поліції сьогодні о п'ятій годині вечора звернувся друг сім'ї і повідомив: чоловік із двома дівчатками і хлопчиком, над якими він взяв опіку після смерті сестри, 31 грудня поїхав до своєї матері й наступного дня перестав виходити на зв'язок", - повідомили в главку.

Згодом усі п'ятеро були знайдені мертвими у вищеназваному будинку, що належить пенсіонерці.

На місці події працювали правоохоронці територіального відділу поліції. Встановлено, що ситуація в будинку не порушена, ознак насильства на тілах не виявлено, слідів проникнення в приміщення немає.

Попередня причина смерті сім'ї - удушення чадним газом від паливного генератора.

Подію кваліфіковано за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Тіла будуть направлені на судово-медичну експертизу, після висновків якої визначать остаточну правову кваліфікацію того, що сталося.

Читайте такожЗагибель матері та сина у Львові: названо можливу причину смертельної пожежі (відео)

Як повідомляв УНІАН, у Шевченківському районі Києва знайдені мертвими чоловік і жінка, 1974 і 1982 року народження. Їхні тіла знайшли в одному з приватних будинків. У загиблих були ознаки отруєння чадним газом від працюючого газового пальника.

Варто відзначити, що чадний газ не має запаху і кольору, він легший за повітря і отруйний – може вбити людину за кілька хвилин.

Вас також можуть зацікавити новини: