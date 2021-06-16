На відео видно, що кабіна з пасажирами майже прибула до станції, коли обірвався один із тросів.

Італійські ЗМІ опублікували відео з моментом обриву кабіни на канатній дорозі Стреза-Моттароне, внаслідок чого загинули 14 людей.

Відеозапис із камер спостереження на верхній станції канатної дороги опублікував телеканал Tg3.

На відео видно, що кабіна з пасажирами майже прибула до станції, коли обірвався один із тросів і вона різко поїхала в зворотному напрямку, набираючи швидкість. Проїхавши одну з опор, кабінка підскочила, остаточно злетіла з тросів і впала на землю.

Обрив кабіни на канатній дорозі в Італії: що відомо

23 травня в горах Італії на канатній дорозі обірвалася кабіна з пасажирами. Канатна дорога з'єднує населений пункт Стреза на березі озера Маджоре і гору Моттароне висотою близько 1,5 тис. м.

Обрив каната стався на найвищій ділянці маршруту в 300 м від вершини гори. Кабіна впала на лісистій важкодоступній ділянці, що ускладнило операцію з порятунку.

Генпрокуратура Італії згодом затримала трьох осіб, підозрюваних в аварії на канатній дорозі. За версією слідства, трос, по якому рухалася кабіна, обірвався через відмову системи екстреного гальмування. При цьому, гальмівна система була пошкоджена вже кілька тижнів і посадові особи канатної дороги знали про це.

Дорогу вперше відкрили в 1970 році. Останній раз її повністю ремонтували в період з 2014 по 2016 рік.

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Автор: Олександр Топчій