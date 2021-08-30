Дівчинку на приватному транспорті привезли в лікарню, проте медики вже не змогли нічим допомогти, з'ясували журналісти.

У Херсонській області в селі Щасливцеве в таборі, розташованому на Арабатській Стрілці, в неділю ввечері, 29 серпня, 16-річній відпочивальниці стало зле на танцях.

Дівчинка знепритомніла, її приватним транспортом доставили в приймальне відділення Генічеської райлікарні, проте лікарі тільки констатували смерть, повідомляє "Типовий Херсон" з посиланням на відомості поліції.

Згідно з попередніми результатами розтину, у дівчинки були проблеми з серцем.

Дівчинка приїхала в табір з Кривого Рогу Дніпропетровської області. У меддовідці дівчинки написано, що вона не мала патологій, через які їй загрожувала б смерть. Дівчинку вважали здоровою.

Причину смерті дівчинки з'ясовують.

Раніше на Херсонщині стався схожий інцидент – 22 серпня в одному з таборів 12-річному Тимофію Дегальцеву різко стало зле під час фізичного навантаження. Хлопчика у несвідомому стані відвезла швидка, у нього були судоми. Пізніше з'ясувалося, що дитина потрапила в лікарню в стані коми.

Після цього хлопчика перевезли в Запорізьку обласну лікарню. Медикам не вдалося врятувати дитину – 26 серпня журналісти з'ясували, що Дегальцев помер.

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Автор: Екатерина Присяжнюк