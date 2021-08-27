Дівчина перебуває у приватному реабілітаційному центрі.

У Нікополі батьки насильно змушували 15-річну дівчинку вживати небезпечні наркотики.

Про це розповів начальник Нікопольського районного управління поліції, підполковник поліції Олександр Клешня, пише Інформатор.

Ще 16 липня медики бригади швидкої допомоги повідомили в поліцію, що вони госпіталізували 15-річну дівчинку з важким наркотичним отруєнням.

Постраждалу доставили в лікарню з діагнозом: абстинентний синдром на фоні вживання наркотичних речовин.

Читайте такожУ Львові під час ремонту під підлогою знайшли кульки металевої ртуті (фото)З'ясувалося, що мати та вітчим змушували дитину вживати наркотики, а саме "сіль".

Дівчину відправили у приватний реабілітаційний центр у Дніпрі.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, передбачене ст. 166 ч. 1 Кримінального Кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особами щодо якої, встановлено опіку чи піклування).

Нагадаємо, у Дніпропетровській області помер дворічний хлопчик, якого порізав ножем колишній співмешканець його матері.

Раніше у Харківській області в реанімації померла тримісячна дитина. Лікарі вважають, що вона могла отруїтися дитячою сумішшю.

Автор: Людмила Жерновська