Через власну безвідповідальність українець втратив два пальці.

У Херсонській області цивільний отримав осколкові поранення кистей та втратив два пальці через необережне поводження зі знайденим ручним гранатометом.

Як йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації в Telegram, подія сталася сьогодні у Петропавлівці Новоолександрівської громади.

"18-річний хлопець знайшов невідомий ручний гранатомет та приніс його додому. Він вирішив ближче роздивитися знахідку й випадково вистрілив зі зброї", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, внаслідок цього місцевий житель дістав осколкові поранення кистей та втратив два пальці.

"Пораненого шпиталізували, медики надають йому необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

У Київській області хлопець пошкодив руку гранатою

Нагадаємо, що 17 березня у Київській області стався схожий випадок через легковажне відношення до зброї, яку, нажаль, через активні бойові дії, доволі часто знаходять українці.

Тоді хлопець також приніс гранату додому й під час "дослідження" боєприпасу підірвався. Його знайшла в кімнаті мама. На щастя, "експериментатор" вижив, проте йому повністю рознесло ліву кінцівку.

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