Внаслідок вибуху гранати ніхто з людей не постраждав.

В одному з селищ міського типу Новокаховської територіальної громади на Херсонщині місцевому депутату кинули гранату під будинок.

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області у Facebook.

Приблизно о 02:30 в поліцію звернувся депутат міської ради. Він розповів, що вночі невідомий кинув у його подвір’я вибуховий пристрій. В цей час родина заявника знаходилася в будинку - ніхто з людей не постраждав.

Внаслідок вибуху осколками частково пошкоджено автомобіль «Мерседес-310», фасад і вікна будинку заявника.

Поліцейські виявили деформовані металеві фрагменти, рештки ймовірно від гранати РГД-5, ричаг УЗРГМ, які вилучили та направили на проведення відповідних експертиз.

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Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих і розшукових дій, спрямованих на встановлення всіх обставин цієї події та осіб, причетних до неї.

Cлідчі відпрацьовують всі можливі версії події, в тому числі, що причиною скоєння злочину могла стати службова діяльність заявника.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.352 «Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

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Автор: Денис Прядко