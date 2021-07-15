Чоловіка з важкими травмами доставили в лікарню.

Вантажівка протаранила опору залізничного мосту в Кам'янець-Подільському. Рятувальники вирізали водія з авто.

Про це повідомляє прес-службу ДСНС у Хмельницькій області.

Інцидент стався 15 липня о 1:44. Водій вантажівки з незрозумілих причин протаранив опору залізничного мосту при в'їзді в Кам'янець-Подільський, на вулиці Хмельницьке шосе.

Прибулі на місце аварії рятувальники вирізали водія з розкуроченого авто. Постраждалого чоловіка передали медикам з серйозними травмами.

Правоохоронці розслідують обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Як раніше повідомляв УНІАН, смертельна ДТП з потягом сталася у селі Панчишини Львівського району. В результаті аварії загинула 37-річна жінка.

Повідомлення про зіткнення вантажного поїзда та автомобіля Daewoo Nexia надійшло рятувальникам 15 липня о 07:56. В результаті ДТП загинула 37-річна жінка, яка була за кермом авто. У машині вона була одна.

Прибулі на місце аварії рятувальники вимкнули акумулятор і газову установку, після чого деблокували тіло загиблої.

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Автор: Анастасія Горбачова