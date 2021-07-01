За попередньою інформацією, у вантажівки лопнуло колесо, машина дуже пошкоджена.

Під шляхопроводом поблизу станції метро Берестейська в Києві сталася аварія з фурою, завантаженою газоблоками, і кількома легковими автомобілями. Постраждали дві людини.

За інформацією dtp.kiev.ua, вантажна машина перекинулася і зачепила кілька легкових авто. "Київ Оперативний" повідомляв, що у водія фури на ходу лопнуло колесо, через що вантажівку відкинуло в легкову машину і конструкцію шляхопроводу.

"Є постраждалі. Рух транспорту ускладнено", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації, під час ДТП постраждали та були госпіталізовані з незначними травмами дві людини.

На місці аварії працюють пожежники, рятувальники та інші служби міста. Зазначається, що шляхопровід не пошкоджений. Зараз розбирають газоблоки та прибирають вантажний автомобіль.

Рух транспорту на проспекті Перемоги обмежено. У напрямку станції метро "Святошин" від станції метро "Берестейська" рух частково відновлено на двох смугах.

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Автори: Юлія Петриченко, Катерина Комолова