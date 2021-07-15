Жінка-водій порушила правила проїзду залізничного переїзду.

Смертельна ДТП з поїздом сталася в селі Панчишини Львівського району. В результаті аварії загинула 37-річна жінка.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про зіткнення вантажного поїзда та автомобіля Daewoo Nexia надійшло рятувальникам 15 липня о 07:56. В результаті ДТП загинула 37-річна жінка, яка була за кермом авто. У машині вона була одна.

Прибулі на місце аварії рятувальники вимкнули акумулятор і газову установку, після чого деблокували тіло загиблої.

У прес-службі поліції області повідомили, що загибла - місцева жителька. Вона порушила правила проїзду залізничних переїздів.

"Зокрема - не виконала вимоги відповідних дорожніх знаків і проігнорувала попереджувальні сигнали, внаслідок чого сталося зіткнення з тепловозом", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Святошинському районі Києва на вулиці Бударіна сталася смертельна ДТП. Правоохоронці попередньо встановили, що водій іномарки "Хонда" не впорався з керуванням і зіткнувся з мопедом, який рухався попереду і від удару в'їхав у вантажну машину. В результаті жінку, яка керувала мопедом, затиснуло між двома транспортними засобами. Від отриманих травм потерпіла, 1977 року народження, померла на місці.

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Автор: Анастасія Горбачова