В Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій дві особи загинули, три – отримали травми.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.
Повідомлення про ДТП на автомобільній дорозі державного значення Мукачево-Львів надійшло рятувальникам о 03:15. За попередніми даними, п’ятьох людей затисло в автомобілі, і потрібна була допомога для їхнього деблокування.
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Прибувши до місця виклику було встановлено, що двоє осіб загинуло, троє – травмовано.
Рятувальниками деблокували загиблих та травмованих. Останніх передали медикам для подальшої госпіталізації.