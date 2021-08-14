Аварія сталася вночі проти 14 серпня на трасі Мукачево – Львів.

В Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій дві особи загинули, три – отримали травми.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Повідомлення про ДТП на автомобільній дорозі державного значення Мукачево-Львів надійшло рятувальникам о 03:15. За попередніми даними, п’ятьох людей затисло в автомобілі, і потрібна була допомога для їхнього деблокування.

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Прибувши до місця виклику було встановлено, що двоє осіб загинуло, троє – травмовано.

Рятувальниками деблокували загиблих та травмованих. Останніх передали медикам для подальшої госпіталізації.

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Автор: Світлана Закелова