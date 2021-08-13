Автомобіль з поліцейськими злетів у кювет і перекинувся.

Сьогодні в Білгород-Дністровському районі Одеської області у ДТП загинули троє поліцейських, один - в реанімації.

Як повідомили в управлінні Нацполіції в Одеській області, аварія сталася недалеко від смт Сарата.

За попередньою інформацією, направлені у відрядження співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області по дорозі з Татарбунар в Сарату в селі Зоря з'їхали на службовому автомобілі в кювет і перекинулися. В результаті троє поліцейських загинули, ще один травмований.

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Обставини аварії встановлюються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики.

Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, офіцер, що вижив, - у важкому стані, він знаходиться в реанімації. На місце події виїхало керівництво регіонального главку поліції.

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Автор: Лариса Козова