Неповнолітній катався на іномарці разом з другом, дізналися правоохоронці.

На Київщині у селі Княжичі Броварського району неповнолітній розбив автомобіль батька – в’їхав у дерево, а потім зіткнувся з електроопорою.

Як повідомляє у Facebook поліція Київської області, неповнолітній 16-річний хлопець взяв без дозволу батькове авто Chevrolet Nubira і з товаришем поїхав кататися.

"Хлопчина мріяв отримати водійське посвідчення і був переконаний, що вміє керувати транспортним засобом. Під час руху він не обрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та здійснив ДТП", – зазначають в поліції.

В повідомленні сказано, що хлопці не постраждали.

У поліції також показали фото з місця ДТП на Київщині, на яких видно, що машина перетворилася на купу металу.

Читайте такожПід Києвом п'яна жінка на іномарці влетіла в маршрутку, а потім – у фуру (відео)На неповнолітнього правоохоронці склали матеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, ввечері 26 жовтня в Харкові 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, зіткнувся із Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 років та 16-річна дівчина з тяжкими травмами доставлені до лікарні.

Автори: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк