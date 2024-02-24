У ДПСУ розповіли, що чоловік сам зізнався у спробі незаконного перетину кордону.

Чоловік намагався незаконно потрапити з України до Молдови, однак йому завадили вовки.

Як повідомила Державна прикордонна служба України, прикордонники отримали через службу "Довіра" повідомлення, де чоловік зізнається, що намагався незаконно перетнути кордон, але побачив вовків і злякався.

"Я вирішив незаконно перетнути кордон, але зустрів вовків", – йшлося в повідомленні.

Прикордонники зі службовим собакою знайшли чоловіка неподалік залізничної станції Абамелікове Одеської області. "Як з’ясувалося, порушник намагався незаконно потрапити до Молдови, однак йому завадили вовки. Тож він заліз на дерево й викликав допомогу.Зізнання все ж не допомогло йому уникнути адміністративної відповідальності", - зазначають в ДПСУ.

Але також в ДПСУ повідомляють, що не всі історії з незаконним перетинанням кордону мають щасливе завершення. Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 20 випадків загибелі в річці Тиса, що в Закарпатській області. Зокрема, сьогодні повідомлялося, що з Тиси дістали тіло українця, який, ймовірно, намагався перетнути кордон річковою ділянкою. "При ньому були внутрішній та закордонний паспорти, мобільний телефон та банківські картки", - йшлося в повідомленні.

На сьогодні розшукується ще один чоловік, про зникнення якого повідомила його мати місяць тому. "Вона розповіла, що син планував незаконно дістатися Румунії й відтоді не виходив на звʼязок. Його пошуки тривають й досі", - зазначають прикордонники.

Вовки на кордоні

Як відомо, Державна прикордонна служба України 18 лютого цього року повідомила, що на Одещині біля кордону з Молдовою прикордонники за допомогою технічних засобів зафіксували рух вовків.

При цьому зазначали, що хижаки не пересуваються поодинці, а ходять зграями. Вони нагадали, що вовки не домашні кишенькові песики і про це треба пам’ятати перед тим як увиникне думка незаконно перетнути кордон.

Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті мешканці сіл неподалік Ужгорода також скаржаться на справжнє нашестя вовків. Хижаки приходять в села цілими зграями посеред ночі, а їхніми жертвами стало чимало домашніх собак.

Селян більше турбуєте, що вовки можуть становити загрозу для дітей, які ходять сільською дорогою до школи.

Вас також можуть зацікавити новини: