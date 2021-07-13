Господиня бази відпочинку вже звернулася в поліцію.

Туристи розгромили котедж на одній з баз відпочинку в Коблево. Поліцейські Миколаївської області розшукують хуліганів.

Про це розповіла господиня готелю Анастасія Погосова в Facebook.

За словами дівчини, компанія з семи осіб заселилася в котедж на базі "Лазурний" в Коблево, вартість якого 3100 гривень з урахуванням туристичного збору. Згідно відео, туристи розгромили номер - розбили двері і залишили гори сміття.

За словами жінки, відпочивальники поводилися нахабно і лаялися з персоналом. Адміністрація готелю намагалася викликати поліцію, але молоді люди застрибнули в авто і протаранили ворота готелю. При цьому вона вказала, що вже написала заяву поліцію. Також вона оприлюднила фото "героя нашого часу".

Поліція встановлює причини інциденту, а бешкетників розшукують. Про хуліганів відомо, що вони приїхали з Миколаєва.

Як раніше повідомляв УНІАН, Київська блогерка Марія Семенова 3 березня минулого року розгромила знімну квартиру. Дівчина винайняла житло в ЖК "Комфорт Таун", але потім нібито через виселення раніше терміну вирішила помститися власнику і розгромила квартиру.

1 червня стало відомо, що скандальна Київська блогерка та її друзі рознесли знятий готельний номер. Повну відеохроніку "відпочинку" дівчина публікувала у своїх сторіз в Instagram.

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Автор: Анастасія Горбачова