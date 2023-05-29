25-річну поліцейську доставлено до лікарні.

У Яворові Львівської області нетвереза водійка збила поліцейську на тротуарі. 25-річна держслужбовиця потрапила до лікарні.

Про інцидент повідомив відділ комунікації поліції Львівської області. Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 травня близько 15:20.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Toyota RAV4, 34-річна місцева жителька, не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар і збила 25-річну співробітницю поліції.

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"За попередньою інформацією медиків, водійка автомобіля на момент ДТП перебувала в стані алкогольного сп’яніння", – повідомляє поліція.

Внаслідок ДТП поліцейська отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Після отримання інформації від лікарів про ступінь тілесних ушкоджень, які отримала поліцейська, можлива додаткова кваліфікація.

Резонансні ДТП в Україні

Днями на одному з блокпостів в Києві авто голови районного суду Київської області Олексій Тандир, на великій швидкості збило нацгвардійця, який в цей час встановлював загороджувальні елементи. Внаслідок зіткнення військовий загинув на місці. За словами очевидців, суддя керував авто в стані сп’яніння. 27 травня його взяли під варту без права внесення застави. Тандир заперечує свою провину.

Нацгвардійцю Вадиму Бондаренко, якого на смерть збив суддя, було 22 роки. Він був одруженим і разом із дружиною Анею виховував трьох дітей – Мілану, Ельдара та Поліну (молодшій дочці зараз лише два роки). У 2020 він був призваний на строкову службу у Національну гвардію, спочатку служив в Черкасах, а потім в Києві.

Крім того, у місті Обухів Київської області мотоцикліст на високій швидкості влетів у групу пішоходів. Внаслідок аварії отримали травми і були госпіталізовані п'ять осіб – водій і пасажир мотоцикла, а також троє пішоходів

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