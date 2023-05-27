10-річний хлопчик отримав тяжкі травми.

На Одещині п’яний водій на швидкості травмував дитину, яка була на узбіччі і йшла вздовж проїзної частини.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції в Одеській області, подія сталася 25 травня близько п’ятої вечора у селі Ройлянка Білгород-Дністровського району. Встановлено, що 35-річний водій автомобіля DAEWOO LANOS рухався по одній із вулиць села, та на швидкості виїхав на праве узбіччя, де збив 10-річного хлопчика.

Хлопчик отримав чисельні травми та був госпіталізований у тяжкому стані до медичного закладу. Лікарі діагностували йому забої, гематоми та переломи кісток голови.

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Перевірка показала, що водій перебував у стані сп’яніння. Наразі водія взято під варту. Йому повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 ККУ). Чоловікові загрожує до восьми років тюрми.

ДТП в Одесі

27 травня 2023 року стало відомо про те, що в Одесі п'яна "у мотлох" тінейджерка угнала та розбила іномарку родичів. За кермом автівки перебувала 16-річна дівчина з явними ознаками сп'яніння. Патрульні провели огляд водійки за допомогою приладу Драгер. Результат - 1,49 проміле, що в 7,5 раза перевищую дозволену норму.

Як з'ясувалося, п’яна дівчина без дозволу взяла у родичів автомобіль, потрапила у ДТП, дуже злякалась та намагалися зникнути з місця події, але не змогла. Річ у тім, що іномарка зазнала значних ушкоджень, майже залишившись без коліс, та юна хуліганка не змогла далеко поїхати.

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