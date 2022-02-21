Постраждалих, серед яких є неповнолітня, госпіталізовано.

У місті Дрогобич на Львівщині поліцейські затримали п’яного водія, який спричинив ДТП з п’ятьма постраждалими.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, аварія сталася 20 лютого о 23:30 на вулиці Трускавецькій.

За попередніми даними, водій автомобіля Peugeot, 36-річний житель району, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем "ВАЗ 2107" під керуванням 24-річного місцевого жителя.

"Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу водій "ВАЗу" та четверо його пасажирів: 16-річна дівчина та чоловіки віком 20, 26 і 42 роки – усі жителі Дрогобича", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що на момент ДТП водій Peugeot перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті мікроавтобус Mersedes Vito потрапив у ДТП.