Пасажирка отримала серйозні травми, її госпіталізували до реанімації.

На Закарпатті мікроавтобус Mersedes Vito потрапив у ДТП. Бус "вилетів" з дороги. Під час аварії сильно постраждала вагітна жінка, яка перебувала на пасажирському кріслі й була пристібнута ременем безпеки. Вона втратила дитину.

Про це повідомляє Zakarpattya24.

Аварія трапилася приблизно о 6:00 ранку, 14 лютого. На трасі біля села Середнє мікроавтобус Mersedes Vito "вилетів" з ділянки дороги, де нині йдуть ремонтні роботи. У аварії постраждала вагітна жінка. Водій буса не постраждав.

Пасажирка була на 30-му тижні вагітності. Вона отримала серйозні травми. Жінку госпіталізували в Ужгород, до реанімації.

В Ужгородській центральній міській клінічній лікарні виданню Zakarpattya24 повідомили, що жінка була пристебнута ременем безпеки. Під час аварії вона зламала кістки тазостегнового суставу, у неї почалися внутрішні кровотечі. Лікарі намагалися зберегти вагітність жінки, проте травми були настільки серйозними, що вона втратила дитину. Нині постраждала знаходиться у дуже важкому стані, лікарі борються за її життя.

У патрульній поліції Закарпаття підтвердили факт ДТП та зазначили, що аварія сталася на 792-му кілометрі траси. На момент інциденту у мікроавтобусі перебували двоє людей - чоловік 1991 року народження та жінка 1994 р.н.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. Нині усі обставини аварії з'ясовують слідчі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одеській області п'яний водій на позашляховику збив матір з дитиною.

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