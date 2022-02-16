Речові докази підкинули, вважають правоохоронці.

На Харківщині поліцейські встановили місцезнаходження втрачених речових доказів у справі про ДТП за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

У відомстві уточнили, що аби встановити місцезнаходження втрачених речових доказів, поліцейські склали перелік співробітників моргу, провели невідкладні слідчі дії, в тому числі обшуки та огляди у його приміщенні, за адресами мешкання працівників установи, а також у їхніх транспортних засобах.

"15 лютого до органу досудового розслідування від керівництва Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи надійшло повідомлення про виявлення вказаних речей. Пакет з одягом загиблого у ДТП чоловіка "знайшовся" у службовому приміщенні чугуївського моргу", – йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські відпрацьовують записи з камер відеоспостереження для встановлення осіб, які підкинули речові докази.

"У приміщенні моргу триває огляд місця події, проводяться відібрання зразків ДНК з виявлених пакету та речей, наявних папілярних візерунків, а також відбитків пальців рук працівників Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи для встановлення осіб, причетних до втрати речових доказів", – додали в поліції.

Окрім того, до Харківського обласного бюро судмедекспертизи направлено вимогу про проведення службового розслідування для встановлення осіб, з вини яких сталася втрата речей потерпілого.

Нагадаємо, 9 лютого кортеж бізнесмена Олександра Ярославського на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" скоїв наїзд на пішохода. У результаті останній загинув. Водій не зупинився і поїхав з місця аварії.

10 лютого Ярославський залишив територію України.

Того ж дня до поліції звернувся водій підприємства, що належить бізнесмену, стверджуючи, що був за кермом авто, яке збило пішохода. Поліція підготувала водію підозру. Однак згодом з’ясувалось, що в момент аварії він перебував в іншому місці. У зв’язку з цим ДБР відкрило провадження за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372) ККУ.

15 лютого міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив про зникнення одягу загиблого внаслідок ДТП чоловіка. За цим фактом відкрили справу за ч. 1 ст. 367 (Службова недбалість) ККУ.

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