Журналісти зібрали думки двох сторін інциденту.

Справжня детективна історія розігралася на Львівщині - там мешканка міста Стрий звинуватила місцевих правоохоронців у зґвалтуванні. Ба більше, за словами жінки, вони її катували та викинули після цього з вікна п'ятого поверху.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Версія сторони потерпілої

Мати 27-річної дівчини каже, що її донька півтора тижня тому випала з вікна. Про подію повідомив знайомий жінки, далекобійник, з яким вона мала стосунки. Нібито вона йому подзвонила і сказала, що їй морально зле, вона не хоче жити. Коли він під'їхав – жінка сиділа на вікні.

Сам чоловік спілкуватися з журналістами не захотів. Мати ж дівчини каже: з вікна після падіння хтось визирав.

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Жінку відправили до Стрийської лікарні, а за п'ять днів - до медзакладу Рівного. Вже там вона почала розповідати, що її зґвалтували поліцейські. Жінка назвала три прізвища і посади, зокрема, нібито двоє - керівники місцевого управління карного розшуку. Звідки їх знає донька, яка працювала у придорожньому кафе, Світлана розповідає версію дочки.

"Знає, бо вони "кришують" там повій у Стриї... Я її питала: "Доцю, як це сталося, як ти туди потрапила?". Вона каже: "Мамо, мені соромно", - розповідає жінка.

Світлана написала заяву до поліції. Стверджує: на тілі доньки є сліди, до того ж сварку у квартирі нібито чув літній чоловік, у якого Марія винаймала житло.

"Дід казав: "Я був в кімнаті, на кухні були скандали, крик: "Не чіпайте мене". Він чув сторонніх", - говорить жінка.

Журналістам власник оселі розповів протилежне: мовляв, у квартирі нікого, окрім Марії, в той день не було.

Версія поліції

Керівник Стрийського відділу поліції Микола Луговий розповідає: одразу почали перевіряти ці дані і виявили, що перша людина, яку називає родина потерпілих, це дійсно співробітник поліції, але той, котрий саме виїжджав на виклик щодо падіння жінки.

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"Посаду, на яку вказує потерпіла, обіймає поліцейський, який в цей день був у відрядженні, інших – немає взагалі", - говорить Микола Луговий.

Потерпіла наразі перебуває в стабільному стані. З'ясовувати, чи був факт зґвалтування, будуть судово-медичні експерти - з відповідною заявою до правоохоронців звернулися її рідні кілька днів тому.

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Автор: УНІАН