На Миколаївщині внаслідок падіння залізобетонної плити під час демонтажу будівлі, що не експлуатується, загинув 19-річний хлопець.
Читайте такожВ Києві чоловіку відірвало ногу бетонним міксеромПро це інформує ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
«Повідомлення про те, що за межами смт Казанка, під час розбору будівлі, що не експлуатується, сталось її руйнування, надійшло до рятувальників сьогодні о 14:22», - зазначили в ДСНС.
В результаті падіння залізобетонної плити загинув 19-річний хлопець. Також внаслідок інциденту 61-річний чоловік, отримав численні тяжкі травми. Постраждалого доставлено до лікарні.
Рятувальники деблокували тіло загиблого з-під уламків.
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