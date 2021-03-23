Також внаслідок інциденту тяжкі травми отримав 61-річний чоловік.

На Миколаївщині внаслідок падіння залізобетонної плити під час демонтажу будівлі, що не експлуатується, загинув 19-річний хлопець.

Читайте такожВ Києві чоловіку відірвало ногу бетонним міксеромПро це інформує ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

«Повідомлення про те, що за межами смт Казанка, під час розбору будівлі, що не експлуатується, сталось її руйнування, надійшло до рятувальників сьогодні о 14:22», - зазначили в ДСНС.

В результаті падіння залізобетонної плити загинув 19-річний хлопець. Також внаслідок інциденту 61-річний чоловік, отримав численні тяжкі травми. Постраждалого доставлено до лікарні.

Рятувальники деблокували тіло загиблого з-під уламків.

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Автор: Світлана Макринська