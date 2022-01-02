Підозрювану у вбивстві хлопця вже затримали, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

В одному із сіл Миколаївської області 30-річна жінка в будинку культури вдарила ножем у живіт 25-річного п’яного знайомого, оскільки він на дискотеці "проявляв до неї надмірну увагу". Постраждалий помер на місці злочину.

Злочин трапився у Миколаївському районі, правоохоронці дізналися про нього у суботу, 1 січня, близько 6:00, йдеться на сторінці Поліції Миколаївської області в Facebook.

"За попередньою інформацією, місцевий мешканець чіплявся до жінки і навіть дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Ніж вона забрала та вдарила ним нетверезого знайомого…", – дізналися правоохоронці.

Читайте такожНожем у груди: у Львові орендатор вбив квартиранта у новорічну нічРозпочато провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство). Максимальне покарання за такий злочин – до 15 років в’язниці. Підозрювану затримано.

Раніше у Миколаєві стався жахливий інцидент – загинув 34-річний працівник приватного м'ясопереробного підприємства. Чоловік обвалював туші худоби та потрапив під прес.

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